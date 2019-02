Politie Molenbeek heeft rellen op oudejaarsnacht slecht aangepakt

Sint-Jans-Molenbeek - De politie van Molenbeek is in de fout gegaan bij de rellen die er op oudejaarsavond zijn uitgebroken. De politiezone was slecht voorbereid, zo staat in een vernietigend intern rapport van de algemene inspectie. ”Er is met een ongelofelijke lichtheid over het dossier gegaan’, zei minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) na een bezoek aan Molenbeek donderdagmiddag. Decrem wil één politiezone voor Brussel.

Op oudejaarsavond richtten heethoofden heel wat vernielingen aan in het centrum van Molenbeek. Ze richtten zich niet alleen op bushokjes en auto’s, maar sloegen ook aan het plunderen. Onder meer een apotheek en computerwinkel werden leeggehaald en kort en klein geslagen. Ook werd brand gesticht in een winkel.

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen werden die ook aangevallen. Het incident zorgde voor veel verontwaardigde reacties.

Uit een intern rapport blijkt nu dat de politie van de zone Brussel-West niet vrijuit gaat. “De planning was totaal onvoldoende”, zegt De Crem. En er was te weinig volk op het terrein.

De Crem wijst ook op het contrast met de politiezone Brussel-Elsene, net aan de andere kant van het kanaal. Die was volgens hem wel goed voorbereid maar werd niet onmiddellijk in versterking gevraagd.

Eén politiezone

De Crem bracht vandaag een werkbezoek aan Molenbeek, op uitnodiging van burgemeester Catherine Moureaux (PS). Zij spreekt van een constructief gesprek ‘om oplossingen te vinden die het werk van onze politieagenten zullen versterken en die het levenscomfort van de bevolking in de hele politiezone zullen verbeteren. Ze heeft gevraagd om dringend 46 extra personeelsleden aan te werven. Na de rellen op oudejaarsnacht is nog maar één verdachte veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. Een taskforce binnen de politie is nog altijd bezig om andere verdachten proberen te identificeren op basis van camerabeelden.

Politiemensen op het terrein kunnen alvast niet lachen met de opmerkingen van de minister omdat ze moeten roeien met de riemen die ze hebben, klinkt het.

Voor minister De Crem is het duidelijk: “Brussel moet één politiezone worden. Dat is het werk voor de volgende regering, we zullen zien wat we daarover in de regeerverklaring kunnen inschrijven.”