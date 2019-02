Grote bedrijven keren YouTube de rug toe na pedofiele reacties

Verschillende grote adverteerders hebben videodienst YouTube de rug toegekeerd nadat een vlogger had ontdekt dat pedofielen het platform misbruiken. Child Focus raadt aan voorzichtig om te gaan met het delen van videofragmenten van kinderen.

Meer dan vierhonderd kanalen zijn verwijderd vanwege het plaatsen van ongepaste reacties en duizenden van zulke opmerkingen zijn verwijderd. Bij tientallen miljoenen filmpjes met kinderen kunnen geen reacties meer worden geplaatst, laat moederbedrijf Google weten.

YouTube-gebruiker MattsWhatItIs stuitte op onschuldige, onopvallende filmpjes die opvallend veel werden bekeken en opvallend veel reacties kregen. Het ging bijvoorbeeld om filmpjes van kleine meisjes die bezig waren met gym of yoga. Pedofielen plaatsten tijdstempels in de reacties die verwezen naar die passages waarop de meisjes en jongens te zien waren. Soms kregen de kinderen in de reacties ook beschrijvingen als “godin” of “Barbie”, of stelde iemand voor wat ze in andere filmpjes zouden kunnen doen - op het randje van seksueel.

Wie de filmpjes bekijkt, krijgt door het algoritme van YouTube automatisch gelijkaardige filmpjes voorgeschoteld, filmpjes waarop gelijkaardige reacties te vinden zijn.

Adverteerders

YouTube kreeg de afgelopen dagen veel kritiek en als gevolg van de heisa hebben grote bedrijven als Nestlé, Epic Games - de maker van het populaire spel Fortnite, Dr. Oetker en Disney besloten om voorlopig even geen advertenties meer op het videoplatform te plaatsen. YouTube gebruikt kunstmatige intelligentie en mensen om filmpjes te beoordelen en laat in een reactie weten dat het de situatie bijzonder ernstig neemt.

“We hebben onmiddellijk actie ondernomen door accounts en kanalen te verwijderen, illegale activiteiten aan te geven aan de bevoegde autoriteiten en negatieve opmerkingen uit te schakelen”, klinkt het in een mededeling aan VTM Nieuws. “We blijven ons verder inspannen om misbruik sneller op te sporen en aan te pakken.”

Child Focus wees YouTube er in het verleden al op dat pedofielen de dienst misbruiken. De organisatie raadt aan om zorgzaam om te springen met video’s van kinderen. “Wil je filmpjes vooral delen met mensen die je goed kent, post ze dan in privémodus”, klinkt het in een waarschuwing. Zo kunnen enkel mensen met de link naar het filmpje het effectief bekijken en verschijnt het niet in zoekresultaten of bij gerelateerde video’s.