Peter Tork, bassist van popgroep The Monkees, overleden

De Amerikaanse muzikant Peter Tork, die vooral bekend is als bassist van de popgroep The Monkees, is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat is donderdag meegedeeld op de officiële Facebookpagina van Tork.

The Monkees waren in de jaren zestig erg succesvol, met hits als “I’m a Believer”, “Last Train to Clarkville” en “Hey Hey We’re the Monkees”. De groep was in het leven geroepen in een tv-reeks van de zender NBC, die op zoek was naar een Amerikaans antwoord op The Beatles. Om die reden, en ook omdat ze hun nummers niet zelf schreven, wordt er ook wel eens met de ietwat spottende bijnaam ‘The Prefab Four’ naar The Monkees verwezen. Tegelijkertijd kan de groep als trendsetter worden gezien, omdat ze beschouwd wordt als de eerste echte boysband.

In 1970 viel de band uit elkaar, maar later volgden er nog verschillende reünies.

Over de doodsoorzaak van Tork bestaat nog geen duidelijkheid. Tien jaar geleden was bekendgemaakt dat Tork een zeldzame vorm van kanker had, maar hij leek te zijn hersteld van die ziekte.