Pukkelpop mogelijk naar Hasseltse binnenstad

Hasselt - Het Hasseltse stadsbestuur wil Pukkelpop naar het centrum van Hasselt halen. Zo zouden er mogelijk enkele optredens op de Grote Markt plaatsvinden, zo schrijft Het Belang van Limburg.

Het stadsbestuur wil bij de start van het festival enkele bands in de binnenstad een optreden laten geven. Volgens burgemeester Steven Vandeput (N-VA) worden momenteel alle mogelijkheden onderzocht. “Onze bedoeling: het festival dichter bij het centrum brengen. Nu zit je met bussen bezoekers die letterlijk rond de stad rijden, maar naar het centrum komen ze niet”, zegt Vandeput in Het Belang van Limburg. “Pukkelpop is een heel belangrijk festival voor Hasselt, met ruim 130.000 festivalgangers. Dat geeft ons ver buiten de stadsgrenzen bekendheid, maar tegelijk kennen die bezoekers Hasselt na het festival nog niet.”

Daarnaast is het de bedoeling om de festivalgangers met Hasselt zelf te laten kennismaken. Daarvoor denkt het stadsbestuur aan een goodiebag of bonnen die bezoekers in de stad kunnen gebruiken. “We willen Pukkelpop letterlijk naar het centrum halen. Met onze centrummanager en de handelaars zijn we dan ook aan het bekijken hoe we die stroom festivalgangers toch kunnen laten proeven van de stad”, stelt Vandeput.

Pukkelpop bevestigt dat er gepraat wordt met de stad Hasselt, maar geeft ook aan dat er nog heel wat zaken besproken moeten worden.