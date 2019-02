Gent / Evergem -

Nadat Wouter Verdegem (43) en Valérie Destrooper (41) in 2016 in Las Vegas huwden in een wedding chapel, wilden ze dat concept ook in Vlaanderen opzetten in een echte kapel. Die vonden ze in Evergem aan Vurstjen. Daar worden zaterdag 15 juni de eerste drie huwelijken gesloten.