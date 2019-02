OVERZICHT. Arsenal zet scheve situatie recht, ook Dries Mertens stoot na assist met Napoli door in Europa League

Club Brugge werd door Salzburg uitgeschakeld in de 1/16e finales van de Europa League, Arsenal daarentegen zette een scheve situatie recht voor eigen volk en ook Dries Mertens stoot met Napoli door naar de 1/8e finales. Met KRC Genk tegen Slavia Praag komt om 21u nog een Belgische ploeg in actie. Een overzicht:

Arsenal moest een 0-1-achterstand goedmaken tegen het Russische BATE Borisov maar werd voor eigen volk geholpen door een vroege owngoal van Zakhar Volko. Op het einde van de eerste helft maakte Shkodran Mustafi er 2-0 van en op het uur besliste Sokratis Papastathopoulos de partij: 3-0

Foto: Photo News

Napoli had de heenwedstrijd in Zürich al met 1-3 gewonnen en kende ook deze keer geen problemen met de Zwitsers. Met Dries Mertens in de basis kwamen de Italianen vlak voor rust op voorsprong via Simone Verdi op aangeven van Adam Ounas. Ounas scoorde in de tweede helft de 2-0, op aangeven van Mertens.

Foto: Photo News

Dedryck Boyata stond bij Celtic voor een loodzware opgave: in Valencia moest een 0-2-achterstand worden opgehaald. Die opdracht werd nog hopelozer toen Jeremy Toljan nog in de eerste helft met een tweede gele kaart werd uitgesloten. Met tien tegen elf hielden de Schotten echter verrassend lang stand maar in de 70e minuut opende Kevin Gameiro dan toch de score voor de thuisploeg: 1-0.

Uitslagen:

Salzburg - Club Brugge 4-0 (heen: 1-2)

Arsenal - BATE Borisov 3-0 (heen: 0-1)

Dinamo Zagreb - Viktoria Plzen 3-0 (heen: 1-2)

Eintracht Frankfurt - Shakhtar Donetsk 4-1 (heen: 2-2)

Napoli - FC Zürich 2-0 (heen: 3-1)

Valencia - Celtic 1-0 (heen: 2-0)

Villarreal - Sporting Lissabon 1-1 (heen: 1-0)

Zenit - Fenerbahce 3-1 (heen: 0-1)

Sevilla - Lazio 2-0 (heen: 1-0)

Om 21u:

KRC Genk - Slavia Praag (heen: 0-0)

Bayer Leverkusen - FC Krasnodar (heen: 0-0)

Benfica - Galatasaray (heen: 2-1)

Chelsea - Malmö FF (heen: 2-1)

Dynamo Kiev - Olympiakos (heen: 2-2)

Inter - Rapid wien (heen: 1-0)

Real Betis - Rennes (heen: 3-3)