Buren trekken aan alarmbel over beekje: “De ratten trippelen vrolijk in het rond”

Hoegaarden - Hoegaardier Jules Van Gelder klaagt dat de Klein Overlaarbeek al minstens vijftig jaar de meest vervuilde gracht van zijn gemeente is. “Mijn vragen om daaraan iets te doen, komen in dovemansoren terecht”, zegt hij. Maar een sanering is op komst.

“De Klein Overlaarbeek is een vuile gracht waardoor vooral afvalwater uit woningen richting de Grote Gete vloeit”, zegt Van Gelder. “Bij droog weer stinkt het en daar komt ongedierte, vooral ratten, op af. Ik klaagde de toestand bij verscheidene instanties aan, maar het probleem wordt doodgezwegen. In de wijk Klein Overlaar heb ik een tuin, maar ik heb die al lang opgegeven. Groenten telen, lukt niet. Het ongedierte vreet de gewassen af.”

Ratten op terras

Willy Deruyter en Jean Debroek wonen aan de Kloosterstraat. “Het is niet aangenaam met die stinkende beek in onze achtertuin”, zeggen ze. “Ratten trippelen overal rond, tot op onze terrassen. Gelukkig raken ze niet binnen.” Beide bewoners proberen met verdelgingsmiddelen de rattenplaag te bekampen. “Tevergeefs”, zeggen ze. Debroek heeft de beek al geruimd, maar weet niet waarheen met het slib. “Dat is vervuild.”

De beek vertrekt in Sint-Katrien-Hauthem en moet het regenwater van velden opvangen om bij onweders overstromingen in Klein Overlaar te voorkomen. Ze loopt tussen de huizen van de wijk door naar de Grote Gete. Het afvalwater van een vijftigtal huizen komt in de beek terecht.

Belofte uit 1962

Bij droog weer vloeit enkel afvalwater en sanitair water traag door de beek. Vandaar de stank, volgens Van Gestel. “De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) deed in 1962 de belofte voor een gescheiden riolering te zorgen, maar daar bleef het bij”, vertelt hij.

Aan de Polder loopt de beek door een buis, wat volgens Van Gestel in strijd is met een decreet uit 2003. Dat zegt volgens hem dat dit niet mag in ‘natuurlijk uitstromingsgebied’. “Stedenbouw, de VMM en watering De Mene, drongen aan op een concept met open gracht, maar de provincie gaf daaraan in 2009 geen gevolg, want de toegang tot het kasteeldomein achter de Polder zou dan in het gedrang komen.” Hij vindt het ook onverantwoord dat aan de Polder de rioolbuis richting waterzuiveringsstation aan de Kleine Molen afgesloten is en vervangen door een buis die het afvalwater rechtstreeks in de Gete loost.

Sanering

Dat het zolang duurt eer ingrepen gebeuren, heeft volgens burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) te maken met het feit dat de beek de N221 kruist. “Dat was een gewestweg, die onlangs is overgenomen door het gemeentebestuur. Studiewerk van Infrax en Aquafin is begonnen om afval- en regenwater te scheiden. Afvalwater kan afgeleid worden naar de riolering van de Kloosterstraat richting zuiveringsstation. Dan zou nog alleen regenwater via de beek naar de Gete stromen. De ingebuisde beek weer open maken, kan niet. De weg naar de achterkant van De Polder en het kasteel is dan niet meer toegankelijk.” Hij schat dat over twee jaar de Klein Overlaarbeek gesaneerd is.