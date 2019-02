De mensen die in de buurt van Hoogveld wonen vragen strengere maatregelen tegen de geurhinder waar Empro Europe voor zorgt. “De ziekmakende geur blijft rond onze huizen hangen. Als het niet stopt, moet het bedrijf gesloten worden”, klinkt het.

Het is een tijdje beter geweest, maar nu stinkt het opnieuw bijna alle dagen op het Hoogveld en in de buurt errond. Dat is wat het actiecomité Bad Smell Hoogveld vaststelt. “Men zegt dat ...