Gewapende man kiest de verkeerde winkel om te overvallen

Een dappere eigenaar van een winkel in het Nederlandse dorp Beek heeft in de nacht van woensdag op donderdag een gewapende overvaller verjaagd. De man en een medewerker werden bedreigd met een wapen, maar schoten meteen in actie. Ze schreeuwden en gooiden met spullen, tot de overvaller het op een lopen zette. De Nederlandse politie arresteerde later een 46-jarige man en een 39-jarige vrouw voor betrokkenheid bij de gewapende overval.