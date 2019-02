Mats Rits: “Tijdens de rust heeft het gestormd in de kleedkamer”

De 4-0-nederlaag in de Europese match op Salzburg heeft er stevig ingehakt bij Club Brugge. “Als je 4-0 verliest moet je nederig zijn en zeggen dat je tekort bent geschoten”, gaf middenvelder Mats Rits achteraf eerlijk toe.

“Langs de andere kant hebben we ook onze kansen gehad”, vertelde Rits voor de microfoon van de openbare omroep. “In de eerste helft hadden we er zeker eentje moeten maken. In de tweede helft had er ook gerust eentje in gekund. Als je de 3-1 scoort, dan heb je terug geloof en kan er nog wat. Maar nu misten wij onze kansen ook. Zij waren efficiënt en wij waren te slordig. Als je de kansen niet afmaakt doe je in zo’n matchen niet mee.”

“Als je zelf te slordig bent geef je vertrouwen en mogelijkheden aan de tegenstander. En ze hebben veel kwaliteiten voorin. Het was niet makkelijk voor ons om uit te voetballen omdat ze zo veel druk zetten. Vandaag was zeker niet onze beste prestatie. Met de rust heeft het gestormd in onze kleedkamer. Dat is normaal. We gingen er vol op kletsen in de tweede helft. Om een goal te maken en het geloof terug te brengen. Maar dat is niet gelukt.”

Daar moeten we uit leren naar zondag toe tegen Anderlecht. We zijn erg ontgoocheld. Maar gelukkig is er zondag opnieuw een belangrijke match. We gaan vol voor de drie punten. Die hebben we absoluut nodig in het kampioenschap.