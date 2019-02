Werk thuis en red een leven: de spectaculaire gevolgen wanneer telewerk verdubbelt

Als één op de drie Belgen geregeld van thuis zou werken, zoals de Nederlanders dat doen, dan zouden er elk jaar 5 doden en 39 zwaargewonden minder vallen op de weg. Dat berekende het veiligheidsinstituut Vias. “Nog niet de helft van wie zou kunnen thuiswerken, doet dat ook. Dat moet anders”, zegt Stef Willems van Vias.

Niet meer dan één op de zes loontrekkenden doet het, en gemiddeld dan nog maar één dag per week. Nee, Belgen zijn geen kampioen als het aankomt op telewerken, of het nu gaat om werken bij hen thuis of in een satellietkantoor in de buurt. Dat percentage moet omhoog om het verkeer te ontlasten, zegt minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Hij liet het veiligheidsinstituut Vias becijferen wat de impact zou zijn als we wat meer aan telewerk zouden doen. En die impact is niet gering: we zouden levens redden en het klimaat helpen verbeteren.

“Bijna de helft van alle ongevallen met gewonden (44 procent) gebeurt tijdens de spitsuren”, zegt Stef Willems van Vias. “Het verminderen van die verplaatsingen tijdens de drukke uren heeft dus een grote impact op de verkeersveiligheid. Nu zitten we aan 17 procent telewerkers. Als nu eens dubbel zo veel mensen eens een dag van thuis zouden werken, besparen we per jaar 25 miljoen kilometer autoritten tijdens de spits. Minder ritten betekent minder ongevallen. Omgerekend kom je dan aan 5 doden, 39 zwaargewonden en een kleine 600 lichtgewonden minder per jaar.”

Leren vertrouwen

Het is een enorme impact voor iets wat op zich niet zó drastisch lijkt: één dag per week van thuis uit werken. Waarom doen we dat dan niet? En waarom kunnen ze dat in Nederland wel?

“Bij veel bedrijven heerst nog wat schrik”, zegt Kris De Meester van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). “Daar zitten ze met vragen. Zal het niet te veel administratie meebrengen? Moeten ze dan een apart reglement uitschrijven en apparatuur kopen voor de thuiswerkers? En kunnen ze het maken om het aan de één toe te staan en aan de ander niet?”

“En er is ook een kwestie van vertrouwen”, merkt De Meester op. “Hoe controleer je iemand die thuis werkt? Nochtans is er geen reden om een thuis- of telewerker speciaal meer te controleren. Er is geen enkele studie die aantoont dat de productiviteit fors daalt thuis. Er is er trouwens ook geen die toont dat ze fors stijgt.”

De chef doet het zelf

Wat opvalt, is dat het op dit moment vooral de managers en cheffen zélf zijn die al vaak geregeld thuiswerken (45 procent). “Bij andere jobs kan het ook”, zegt Willems. “Eigenlijk doet 42 procent eigenlijk werk dat je in principe voor een stuk thuis of vanop afstand kan doen.”

“We zien ook dat er nog potentieel is”, zegt Kris De Meester van het VBO. “We willen dat ook aanmoedigen. Maar het moet altijd in overleg gebeuren: thuiswerk is noch voor de werkgever, noch voor de werknemer een verplichting.”

Maar op termijn is het wel een noodzaak, zegt Vias. “De intensiteit van het verkeer zal blijven stijgen als er niet ingegrepen wordt. Volgens het Planbureau gaat de gemiddelde snelheid tegen de spitsuren met 8 procent naar beneden tegen 2040. We hebben ook berekend wat de impact op het milieu is wanneer het aantal telewerkers verdubbelt. Het leidt tot een besparing van 1,2 miljoen liter brandstof en 2.500 ton CO ² .”

INFO

Om werkgevers en werknemers beter te informeren over telewerken, hebben de FOD Mobiliteit en Vias de website telewerken.be ontwikkeld met alle praktische info.