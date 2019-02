Baby van paar maanden oud in coma na schedelbreuk: 25-jarige moeder opgepakt

Brussel / Vilvoorde - Een 25-jarige vrouw uit Vilvoorde is opgepakt nadat haar dochtertje van een paar maanden oud met een schedelbreuk in het ziekenhuis werd opgenomen. Het kindje ligt al enkele dagen in een coma. Volgens de moeder had haar andere dochter van 3 ongewild haar zusje verstikt, maar dat is volgens de artsen onmogelijk.

De jonge vrouw stapte zondagavond laat Hotel de France aan het Brusselse Zuidstation binnen. Zij was vergezeld van twee van haar kinderen: twee meisjes, eentje van een paar maanden oud en eentje van 3 jaar. Ze huurde een kamer in het hotel maar verscheen een paar uur later in paniek aan de receptie. “Mijn baby, mijn baby”, schreeuwde ze.

De receptionist vergezelde de vrouw naar haar kamer, waar hij het jongste meisje bewusteloos aantrof. Pogingen om de baby ter plekke te reanimeren mislukten, zodat het meisje met spoed naar het ziekenhuis werd overgebracht. Daar werd een schedelbreuk vastgesteld. Donderdagavond lag het meisje nog altijd in een coma.

Moeilijke scheiding

Wat zich in de kamer precies heeft afgespeeld, is nog altijd niet helemaal duidelijk. De Vilvoordse vrouw probeerde haar aanwezigheid in het Brusselse hotel eerst te verklaren met een vroege afspraak die ze de volgende ochtend in de hoofdstad zou gehad hebben. Waarom ze dan maar twee van haar vijf kinderen had meegenomen, kon ze niet meteen uitleggen. Al snel bleek dat ze verwikkeld was in een moeilijke scheiding met haar vriend, die nog altijd in Vilvoorde vertoefde. Ten einde raad was ze met haar twee jongste kinderen naar Brussel gevlucht.

Nadat ze was ingecheckt had de mama naar eigen zeggen haar kindjes even alleen in de kamer achtergelaten om te douchen. Bij haar terugkeer gaf haar jongste dochter geen teken van leven meer. Volgens de mama zou haar dochter van 3 een hoofdkussen op haar zusje gedrukt hebben en haar zo verstikt hebben. Of misschien was ze per ongeluk op haar zusje gaan liggen, die daardoor geen adem meer kreeg.

Niet sterk genoeg

Deze uitleg kon stroken met de eerste vaststellingen van de artsen. Maar een doorgedreven onderzoek in het ziekenhuis bracht een schedelbreuk aan het licht. En daarvoor heeft volgens de deskundigen een peuter van 3 jaar niet de nodige kracht.

De moeder werd van haar vrijheid beroofd. Een onderzoeksrechter werd gevorderd voor poging tot doodslag. Pas vandaag zal de magistraat beslissen of de vrouw wordt aangehouden.