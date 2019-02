Sportclubs smeken om trainers: “Je moet het doen uit passie, en dat vind je niet makkelijk meer”

Dringend toe te voegen aan de lijst met knelpuntberoepen: sporttrainer. Voetbal-, tennis- en basketclubs ­vinden er amper nog. “Vandaag hebben we in Vlaanderen 500 tennistrainers te kort”, luidt het bij Tennis Vlaanderen. Ook voor voetbaltrainers staan op de gespecialiseerde site trainingcenter.be een honderdtal oproepen.

“Slachtoffer van het succes.” Zo legt Valentijn Pattyn van Tennis Vlaanderen het uit. “We zaten vorig jaar op een recordaantal van 151.000 leden. Dat is zelfs meer dan in de gouden tijden van Justine Henin en Kim Clijsters. Maar die leden hebben trainers nodig. En die vinden we met moeite. Vandaag hebben we er 2.100. Maar er kunnen er gerust nog 500 bij. Bij momenten is het echt wel dweilen met de kraan open. Terwijl we nieuwe coaches opleiden, stoppen er al andere.”

Vooral bij de jeugd

Hetzelfde verhaal binnen het amateurvoetbal. Ook daar stijgt het aantal leden nog jaar na jaar, maar smeken verschillende ploegen om trainers. “Wij hebben er een viertal nodig”, zegt Kris Van Echelpoel, jeugdcoördinator bij KSK Kasterlee. “Vroeger vonden we die veel makkelijker. Maar ja, vroeger was engagement ook meer voor de hand liggend dan nu. Het verenigingsleven heeft het sowieso al moeilijk om nog bestuursleden te vinden, bij de zoektocht naar trainers speelt hetzelfde maatschappelijke probleem. Het is en blijft toch een soort van vrijwilligerswerk waar veel tijd in kruipt. Met die nog geen 100 euro per maand word je er zeker niet rijk van. Je moet het doen uit passie, en dat vind je nu eenmaal niet zo makkelijk meer.”

Iets verderop, bij Witgoor Sport Dessel, laten ze weten dat de nood vooral hoog is bij de ploegen van de allerkleinsten. “De klein mannen spelen drie tegen drie of vijf tegen vijf”, zegt bestuurslid Sören Verdonck, die vooral op zoek is naar trainers voor de U7 en U8. “Daar kun je niet echt tactische wissels doorvoeren, hé. Als je dus al trainers vindt, verkiezen die vaak de oudere ploegen waar ze wel al met volwaardige ploegen spelen. Met als gevolg dat er jaren zijn waarbij we moeten hopen dat er bij de allerkleinsten toch één papa is die trainer wil zijn. Jammer, want net die kleinsten zijn de basis en het begin van alles.”

Concurrentie tussen clubs

Volleybalclubs lijken er minder last van te hebben. “Omdat we sinds 2011 fors ingezet hebben op het vinden en opleiden van coaches”, zegt Geert De Dobbeleer, algemeen directeur van Volley Vlaanderen. “Nu hebben we er voldoende, maar meer ook niet. Het woord overschot nemen we hier dus zeker niet in de mond.”

Ook basketclubs snakken naar trainers. Op de website van Basketbal Vlaanderen staan een 140-tal oproepen voor één of meerdere coaches. “We horen bij onze clubs dat de zoektocht moeilijk is”, zegt Emily Lecompte van Basketbal Vlaanderen. Basketbalclub Au Pingouin Blankenberge speurt al sinds december naar twee nieuwe trainers voor volgend seizoen. “Het is vooral moeilijk om jonge mensen te motiveren”, zegt ondervoorzitter Nick Pauwels. “Die hebben een druk ­sociaal leven en proberen carrière te maken op het werk. Dan is het niet altijd even makkelijk om ook nog eens vier of vijf dagen per week even bezig te zijn met basket.”

Het gebrek aan coaches zorgt er wel voor dat er uiteindelijk concurrentie ontstaat tussen clubs. “Andere clubs kopen ze weg hé”, zegt Van Echelpoel. “Vooral diegene met de hoogste trainersdiploma’s worden bij momenten grofwild. Er wordt zelfs al met tien euro extra per maand geprobeerd om ze weg te lokken.”