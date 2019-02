Zottegem -

Een jongeman is woensdag omstreeks 4 uur dagbladhandel Eriann in de Heldenlaan binnengestormd met een vuurwapen in de hand. De zaakvoerder moest pakjes sigaretten in een zak steken, waarop de overvaller wegvluchtte. Hij werd later opgepakt, samen met een handlanger.