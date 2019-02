Honden niet vergiftigd, maar gestorven aan rattenziekte. “Ga naar de dierenarts als je hond of kat griepsymptomen vertoont”

Berlare - In Berlare is een geval van leptospirose opgedoken bij een hond. Het bestuur vraagt nu zijn bewoners om de aanwezigheid van ratten systematisch te signaleren en bij griepsymptomen van huisdieren onmiddellijk een dierenarts te raadplegen.

De voorbije weken waren er meerdere sterfgevallen in het gebied rond de Turfputstraat. Allemaal honden en er werd gedacht dat er een persoon aan het werk was die het niet zo voor de dieren had. Maar de oorzaak blijkt nu toch ergens anders te liggen.

“Een dierenarts liet een hondenkadaver onderzoeken door de universiteit van Gent”, legt schepen van Dierenwelzijn Urbain Van Boven (N-VA) uit. “En daaruit bleek dat het om de rattenziekte of leptospirose gaat. De andere slachtoffers zijn niet onderzocht, maar het vermoeden is niet dat er een gifgooier of iemand die het slecht voor heeft aan het werk is.”

Leptospirose is een door een bacterie overgedragen infectie. Ratten zijn gekende verspreiders van die bacterie, maar een besmette hond kan het evengoed overdragen op een andere hond. De bacterie is ook overdraagbaar op mensen.

Inentingen

“We hebben in samenwerking met RATO vzw het vermoedelijke risicogebied rond de omgeving Sluis-Turfputstraat-Kruyenberg-Kasteeldreef in kaart gebracht en intensief rattenvallen geplaatst.” Het gemeentebestuur rekent ook op de medewerking van zijn inwoners. “We vragen om de gemeentediensten te contacteren wanneer ratten worden opgemerkt”, zegt burgemeester Katja Gabriëls (Open VLD). “Op die manier krijgen we een beter zicht op de rattenbestrijdingsregio en de middelen die we verder moeten inzetten. En uiteraard raden we ook aan om onmiddellijk een dierenarts te contacteren als een huisdier griepsymptomen als hoge koorts, braken, lusteloosheid, eventueel diarree vertoont.” Het vaccin tegen rattenziekte wordt elk jaar door de dierenarts toegediend aan de dieren die regelmatig worden ingeënt.

INFO

Ratten melden gebeurt bij voorkeur via de meldingskaart op www.berlare.be, maar kan ook telefonisch via 052/43.25.15