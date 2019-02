Rik Daems verkoopt zijn wijndomein

Aarschot - Open VLD’er Rik Daems zal straks geen druiven meer oogsten: hij verkoopt zijn 3,5 hectare grote wijndomein Vinobelga in Houwaardt. De grond wordt overgenomen door het wijndomein Petrushoeve van Molenbeek-Wersbeek.

De kleine wijngaard naast de woning van Daems in Rillaar wordt wel nog als hobby gebruikt. De liberaal wil die behouden voor de productie van schuimwijnen. En nu hij het handwerk op het veld kwijt is, zal hij zich inzetten voor de toeristische promotie van de wijn in het Hageland.