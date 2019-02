Hoe vertel je kindjes dat papa hun mama vermoordde en zichzelf van het leven beroofde?

Van de ene op de andere dag blijven de drie kinderen van Demetrie H. en Nancy M. achter als wezen. Eerst stak hun vader hun moeder dood, en nog geen 24 uur later pleegde hij zelfmoord in zijn cel. “Hoe hard het ook is en hoe jong die kinderen ook zijn, ze moeten onmiddellijk de waarheid horen”, zegt rouwexpert Manu Keirse.

Laat ze geen uren in ongewisse. Speld ze ook niets op de mouw; zeg niet dat papa of mama later wel terugkomt. Vertel gewoon de waarheid, hoe hard die ook is. Dat is de boodschap van rouwspecialist Manu ...