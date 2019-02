Griet (86) is oudste vrijwilliger in daklozencentrum: “Een grote mond moeten ze bij mij niet opzetten”

Antwerpen -

“In plaats van te zeuren en zagen over het verlies van mijn man, kom ik hier met de mensen babbelen. Ik troost hen, en zij mij.” Griet Arits, moeke voor de vrienden, is met haar 86 jaar de oudste vrijwilliger van de De Steenhouwer, het inloopcentrum voor dak- en thuislozen in de Provinciestraat. Tijdens de Week van de Vrijwilliger, die vandaag begint, worden de 750.000 vrijwilligers in Vlaanderen gevierd.