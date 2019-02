In deze stad snuiven en spuiten universiteitsstudenten meer dan gemiddeld

Antwerpen - Meer dan de helft van de studenten van de Antwerpen universiteit heeft al drugs gebruikt. De Antwerpse student is ook vaker geneigd om aan het verboden spul te zitten dan studenten van andere universiteiten. Dat schrijft het studentenblad Dwars.

Dwars is het maandelijkse magazine van de Antwerpse universiteitsstudenten. De redactie deed een enquête over drank- en drugsgebruik bij de studenten en was op dat idee gekomen na de veelbesproken schorsing van Sofia, de faculteitsvereniging van de rechtenstudenten.

Op 16 november vorig jaar was het jaarlijkse galabal van Sofia in zaal Horta ontaard in een bacchanaal en volledig uit de hand gelopen. Er ontstonden massale vechtpartijen, de vestiaire werd geplunderd en er was voor duizenden euro schade aan de zaal.

Meer vrouwen dan mannen

Na een intern onderzoek schorste rector Herman Van Goethem de faculteitsvereniging tot 1 september. Hij stelde zich toen openlijk vragen bij de gang van zaken in de studentenclub.

“Die schorsing was toen hét onderwerp van gesprek”, vertelt Margaux Albertijn, een van de auteurs van het artikel Bedwelmd achter de Banken in Dwars en zelf rechtenstudente. “We hebben de enquête opgesteld in samenspraak met de professoren Geert Dom en Guido Van Hal, allebei specialisten ter zake, en verspreid via Blackboard, het interne studentenplatform van de UAntwerpen.”

Welgeteld 961 studenten vulden de enquête in, ongeveer 5 procent van de totale studentenpopulatie, iets meer vrouwen dan mannen. Niet genoeg om volledig representatief te zijn, geven ze ook bij Dwars toe. Maar de cijfers zijn wel indicatief.

Opvallend experimenteler

51,9 procent van de studenten van de UAntwerpen heeft al cannabis gebruikt. Dat is ruim meer dan de 40 procent uit het onderzoek dat professor Van Hal twee jaar geleden voerde bij 36.000 Vlaamse studenten van álle universiteiten. Ook op het vlak van xtc (14,9 procent), cocaïne (9,8 procent) en ketamine (4,3 procent) is de Antwerpse student opvallend experimenteler ingesteld dan de Vlaamse student in het algemeen.

Dwars onderzocht ook het verschil in het gebruik van roesmiddelen tussen de faculteiten. Blijkt dat, in tegenstelling tot wat de schorsing van Sofia laat vermoeden, de rechtenstudenten niet eens de grootste zwelgers zijn. Die vind je vooral in de faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen (FBD) en in de faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (BE).

Minder illegale drugs

Opvallend is dat de studenten van FBD, die dus een stevig glas lusten, in verhouding veel minder experimenteren met illegale drugs. Alleen de studenten van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen hebben nog minder aan het verboden spul gezeten.

Aan het andere eind van de tabel staan de toekomstige ingenieurs. 62,7 procent van hen heeft al drugs gebruikt. Ze worden op de voet gevolgd door de studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen, met 61,3 procent. Van die studenten drinkt bijna een op de vier dan weer nooit alcohol. Daarmee zijn ze koplopers.

Professor Geert Dom, als psychiater gespecialiseerd in verslavingsproblematiek, nuanceert wel enigszins. Studenten die meer bezig zijn met drugs zouden eerder geneigd zijn om de enquête in te vullen.