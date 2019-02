Chef voetbal Ludo Vandewalle spreekt van donkere donderdag voor Belgisch voetbal: “Zijn onze topclubs echt niet meer waard?”

Zijn onze Belgische clubs in Europa echt niet meer waard dan een tweede ronde in de Europa League? KRC Genk en Club Brugge, nummer één en twee uit de Jupiler Pro League, werden kansloos uitgeschakeld. Door een Oostenrijks en een Tsjechisch team. Twee clubs uit landen die respectievelijk vier en zes plaatsen lager staan dan België op de UEFA ranking. Let wel, dat kan gebeuren. Maar dat de eliminaties zich op zo’n voor onze clubs pijnlijke manier voltrokken, is wrang. 1-8 in totaal.