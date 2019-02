Afscheid van 21 nakomelingen, pralines en pintjes: Cécileke (106) is niet meer

Ekeren -

Op 30 december vorig jaar blies Cécile Bels-Van den Poel nog 106 kaarsjes uit in woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Ekeren. Daar is ze nu overleden. “Haar hele leven heeft ze nooit iets gemankeerd: nooit was ze ziek. Ze is van de ouderdom gestorven, de wilskracht was er niet meer”, zegt kleindochter Katia Bels.