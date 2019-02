Met engelengeduld poetst Donald (62) duizenden kristallen van “schoon koppel” en “vier grote gasten”

Antwerpen -

Niet alleen het Antwerpse stadhuis zelf wordt gerestaureerd, ook de 33 kroonluchters die er aan de plafonds hangen, worden piekfijn hersteld. Donald De Witte is de man die daarvoor zorgt. In zijn atelier aan de Mechelsesteenweg in Antwerpen verwijdert hij geduldig oude elektriciteitsdraden en poetst hij duizenden kristallen.