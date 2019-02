Beste nachtclub van het land wil zelf urinetests en gsm-controles uitvoeren tegen drugs

Gent - Personeel dat urinetests ­aflegt en burgemeester De Clercq die in Brussel bepleit dat clubs meer bevoegdheden krijgen inzake veiligheid. Dat zijn twee van de voorstellen die de populaire nachtclub Kompass doet na het overlijden van een personeelslid.

Een online petitie om Kompass open te houden onder de hashtag #savekompass, lezersbrieven, Facebookberichten van dj’s, organisatoren en labelbazen … De beslissing van de Stad Gent om een procedure op te starten tegen Kompass wekt veel ongerustheid. De Stad nam dat initiatief nadat in de club een personeelslid was overleden aan “een combinatie van een bijzonder hoge dosis MDMA in combinatie met een voorafgaande gevoeligheid of medische voorgeschiedenis”.

De zwaarst mogelijke sanctie na zo’n procedure is een (tijdelijke) sluiting. Maar zover is het nog niet. Andere mogelijkheden zijn een vroeger sluitingsuur of een nieuw plan van aanpak.

Maar eerst is het aan Kompass om een verweer in te dienen. Advocaat Walter Damen legt uit wat dat zal zijn: “We dringen aan op een betere samenwerking tussen mijn cliënten enerzijds en de politie en de Stad Gent anderzijds. Hun bezorgdheid is de onze. Gent mag blij zijn met de beste discotheek van België en hopelijk kunnen we samenwerken om Kompass zo drugsvrij als mogelijk te maken.”

Walter Damen: “Kompass wil een bondgenoot zijn voor de Stad Gent en de politie. Een sluiting zou het probleem alleen maar verleggen.” Foto: jvdp

Damen doet een warme oproep aan burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) om zijn invloed in Brussel te gebruiken. “Dan kunnen er misschien nieuwe regels komen die mijn cliënten meer mogelijkheden geven om te controleren op drugs”, zegt Damen. “Fouilleren op het lichaam, gsm’s controleren op drugsgerelateerde berichten … het mag allemaal niet. Dat zou moeten veranderen.”

Afschrikkend effect

De advocaat vraagt ook dat de politie vaker met een drugshond komt controleren bij Kompass. Damen: “Dat doet ze nu al in de gevangenis en op manifestaties en het heeft een afschrikkend effect. Ik besef dat je zo’n hond niet de hele nacht kunt inzetten maar als het vaak genoeg gebeurt, zal het drugsdealers en druggebruikers doen nadenken.”

Matthias Hofman. Foto: rr

Over de kern van de zaak, het overlijden van personeelslid Matthias Hofman (31), is Damen duidelijk: “Mijn cliënten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor wat iemand neemt, zeker niet als het buiten de discotheek gebeurt of als andere factoren zoals oververmoeidheid meespelen. Bovendien betwist de familie van het slachtoffer dat drugs het overlijden hebben veroorzaakt.”

Behalve een beter samenwerking met Stad en politie, oppert Damen dat Kompass het contract met zijn personeelsleden wil aanscherpen: “Daarin kan eventueel staan dat urinecontroles worden afgenomen. Zo weten mijn cliënten zeker dat het personeel geen drugs neemt.”

Overal drugs

Damen benadrukt dat overal drugs worden genomen en dat club sluiten het probleem alleen maar verlegt. “Als uitbater van een club kun je alleen maar je best doen om drugs te weren en dat willen mijn cliënten ook in de toekomst blijven doen. We willen een bondgenoot zijn voor de Stad en de politie”, besluit Damen.

In een reactie laat burgemeester Mathias De Clercq weten dat hij Kompass niet wil sluiten. “We hebben voorlopig alleen het proces tot bestuurlijke maatregel opgestart. Kompass heeft de mogelijkheid tot verweer”, zegt De Clercq.