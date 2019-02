Vanhaezebrouck valt licentie van Anderlecht aan

Anderlecht verzekerde ons vrijdag nog dat het de ontslagvergoeding van Hein Vanhaezebrouck – naar verluidt zo’n 1,5 miljoen euro – zal betalen, maar dat is nog niet gebeurd. Daarom diende Vanhaezebrouck zo’n tien dagen geleden een klacht in bij de licentiecommissie.

Zijn ontslag dateert al van 16 december. De ex-coach vindt het niet kunnen dat er nog altijd geen financiële regeling is en stapte naar de licentiecommissie wegens het niet nakomen van salarisverplichtingen. Dat vernam de Waalse krant La Dernière Heure uit goede bron. Het licentiedossier van elke profclub moest vorige vrijdag binnen zijn en dat soort conflicten is iets waar de commissie behoorlijk zwaar aan kan tillen. Voor paars-wit is deze situatie allesbehalve prettig, maar de Brusselaars blijven erbij dat ze alle verplichtingen zullen nakomen.

Deze nieuwe ontwikkeling is ook niet zo verwonderlijk aangezien Vanhaezebrouck een klant is van Mogi Bayat, de gecontesteerde zaakwaarnemer die deze week bij ­Anderlecht ­beslag liet ­leggen op zijn tegoeden.