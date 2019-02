CLUBNIEUWS. AA Gent sluit verbannen speler weer in armen, Anderlecht wil in Allianz ArenA voetballen

Een maand geleden werd hij nog naar de B-kern vervangen, vandaag zit Stallone Limbombe voor het eerst weer in de kern bij AA Gent. Bij Anderlecht willen ze de naam Constant Vanden Stockstadion inruilen voor een gesponsorde ­stadionnaam. In de zaak-Pozuelo is er dan weer een wapenstilstand. Uw clubnieuws van de dag.

AA GENT. Verbannen Limbombe terug in selectie

Stallone Limbombe zit bij AA Gent voor het eerst sinds een maand – toen hij naar de B-kern werd verwezen – in de wedstrijdselectie. Zijn laatste speelminuten dateren van 21 december 2018 tegen Cercle. De druppel voor Thorup was zijn te laat komen bij een bespreking, maar Limbombe werd ook te individualistisch gevonden. Maar hij heeft zich intussen verontschuldigd en toonde dat hij tot inkeer is gekomen. (vdm, ssg)

ANDERLECHT. Allianz ArenA in plaats van Constant Vanden Stockstadion?

Anderlecht gaat niet ­meteen een nieuw stadion bouwen. Marc Coucke laat weldra ook de hoofdingang van het huidige stadion verbouwen en dat is de ideale gelegenheid om de naam Constant Vanden Stockstadion in te ruilen voor een gesponsorde ­stadionnaam. In het verleden werd RSCA daarvoor al gelinkt aan de Nationale Loterij, maar momenteel is Allianz de voornaamste kandidaat om zijn naam te verbinden aan de paars-witte voetbal­tempel. De Duitse ­verzekeraar is al sponsor bij Anderlecht en heeft in München en Nice al een Allianz ArenA.

Gevraagd naar een reactie wenste de club eerst niet te reageren. Anderhalf uur later liet Anderlecht ons toch weten: “Als er iets gebeurt, zullen we het communiceren. Momenteel zijn er geen onderhandelingen aan de gang.”

Het dossier ligt ietwat ­gevoelig, omdat Anderlecht BNP Paribas moet overtuigen. De bank is al meer dan 30 jaar dé shirtsponsor van de recordkampioen en als Allianz de stadionnaam krijgt, zal het publiek Anderlecht op ­termijn misschien meer vereenzelvigen met die ­financiële instelling dan met BNP Paribas, waarvoor Anderlecht toch het vlaggenschip is.(jug)

KRC GENK. Wapenstilstand in zaak-Pozuelo

Speelt ie of speelt ie niet, Alejandro Pozuelo? Om 19.37 uur lekte het uit: hij zou starten. Maar Leandro Trossard bleef wel aanvoerder. Even later kwam er nog een communiqué van RC Genk met wat verdere uitleg: alleen indien Pozo zich tegen Praag en zondag tegen Antwerp voluit inzette, was een transfer ­vanaf maandag opnieuw ­‘bespreekbaar’. Even wapenstilstand, dus.(fbu)

KV OOSTENDE. De Sutter hersteld, groen licht Capon

De Sutter is hersteld van zijn ziekte en kan zaterdag spelen op Cercle. Jonckheere verteerde zijn eerste 45 minuten met de beloften goed en trainde met de groep. Capon kreeg groen licht na een controle en komt weer in aanmerking om te spelen. Ndenbe revalideert verder. Vandendriessche pakte tegen Eupen zijn tiende gele kaart van het seizoen en mist Cercle en Waasland-Beveren. (jve)

KV KORTRIJK. Chevalier weer op training

Chevalier traint weer mee. Hij sukkelde met een ziekte, waardoor hij uit voorzorg niet startte tegen Charleroi. Of hij dit weekend start, hangt af van hoe goed hij herstelt. Avenatti is geschorst tegen Beveren en zal vervangen worden door Stojanovic. Ivanof herviel in zijn enkelblessure nadat hij bij de beloften speelde. Prez krijgt een kans om zich te bewijzen bij de A-ploeg. (gco)

ZULTE WAREGEM. De fauw met regenboogband

De kapitein van Zulte Waregem, naar alle waarschijnlijkheid de uit schorsing terugkerende Davy De fauw, zal op bezoek bij Eupen een regenboogband dragen als aanvoerdersband. Voetbal Vlaanderen, ACFF en de KBVB organiseren een actie met oog voor homofobie. De slogan luidt Football for All. De actie wil ook aandacht vragen voor respect, diversiteit en verdraagzaamheid op en naast het veld. (jcs)

CERCLE BRUGGE. Etienne geschorst, Koné out

Etienne is geschorst. Nieuwkomer Bassong komt in aanmerking om hem te vervangen. Koné kreeg een stamp tegen Moeskroen en blijft out. Mercier (rug) raakt allicht fit. Vitinho is terug na interlandverplichtingen, maar kampt nog met een jetlag. Appin (ingreep) is een tijdje onbeschikbaar, Nguinda en Alioui hernemen. Vandaag wordt in Monaco de opvolger van Vasilyev voorgesteld. (kv)

AA GENT. Stadion in alle kleuren regenboog

Vanavond wordt Football for All afgetrapt, een sensibiliseringscampagne tegen holebifobie, racisme en andere vormen van discriminatie. De kapiteins zullen een aanvoerdersband dragen in de kleuren van de regenboog. Ook zullen de hoekschopvlaggen de kleuren van de regenboog dragen. Ook zal de ledverlichting van de Ghelamco Arena vanaf 21.30 uur in de gepaste kleuren omgetoverd worden. (ssg)

LOKEREN. Ben Harush vandaag weer op training

Trainer Glen De Boeck kon gisteren tijdens de namiddagtraining opnieuw rekenen op Guus Hupperts en Killian Overmeire. Beide spelers trainden zonder problemen mee met de groep. Alleen Omri Ben-Harush werkte nog een individueel programma af op het oefenveld. De Israëlische linksachter sluit in principe vandaag opnieuw aan op training. (whb)

RC GENK. Screciu maakt vanavond rentree met beloften

De Genkse beloften spelen vanavond (19.30 uur) op het B-veld thuis tegen Club Brugge. De Roemeen Screciu (foto) maakt na vijf maanden blessureleed zijn wederoptreden. Van de A-kern is verder alleen doelman Vandevoordt paraat. (mg)