Spijtoptant Veljkovic doorbreekt omerta rond constructies in het voetbal: “Zwart geld kwam ter sprake als transfers wat moeilijker liepen”

“Er heerst in het voetbal een systematische cultuur van zwart geld, bedisseld via allerlei constructies.” De onthullende verklaringen van spijtoptant Dejan Veljkovic (48) brengen voor het eerst openlijk aan het licht wat iedereen in het wereldje weet. “Verdrievoudig de politiecapaciteit in dit onderzoek en je zal op een groot verborgen stuk van de ijsberg stoten”, zegt zijn advocaat Kris Luyckx.

“Wit geld zwartwassen (le­gaal geld door be­las­ting­ont­dui­king in de il­le­ga­le sfeer trek­ken, nvdr.) was ­jarenlang in zwang.” Dat zei Luyckx, de advocaat van de Servische makelaar Dejan Veljkovic, gisteravond in Terzake. Hij is naast enkele rechercheurs en twee magistraten van het federaal parket de enige die op de hoogte is van alle belastende verklaringen die spijtoptant Veljkovic intussen heeft afgelegd. De deal na de vondst van zijn zwarte boekhouding: alle geheimen op tafel leggen en man en paard in de voetbalwereld benoemen.

De Antwerpse advocaat is geschrokken van wat hij “een systematische cultuur van zwart geld” noemt. “Zwart geld kwam ter sprake als transfers wat moeilijker liepen”, vertelt Luyckx. “Het was een handige manier om bepaalde belastingen te ontlopen.”

Dat clubs als Lokeren en Genk openlijk genoemd worden, is slechts het begin, stelt hij. Andere eersteklasseclubs zullen snel volgen.

Luyckx pleit voor een verdubbeling, zelfs verdrievoudiging van de vijftien speurders die nu werken in operatie Propere Handen. “Je zal op een groot verborgen stuk van de ijsberg stoten.” Hij doelt op nagenoeg alle clubs, want Veljkovic werkte de voorbije vijftien jaar zowat met elke ploeg in eerste en tweede klasse. “Het systeem van zwartgeldconstructies duikt overal op.”

Iedereen die opduikt in de tot voor kort geheime boekhouding van Veljkovic zal uitgenodigd worden voor verhoor.

Veljkovic Foto: BELGA

“En valse verklaringen afleggen, kan nefast zijn om als club een licentie te krijgen”, klinkt het.

Het gerecht hoopt met het andere luik, matchfixing, eerstdaags te landen, laat federaal magistraat Eric Bisschop weten. Dat is dan weer belangrijk voor de voetbalbond, die voor het eind van het seizoen beslissingen moet nemen en moet voortbouwen op het gerechtelijk onderzoek.