Marc Wilmots wordt vandaag 50: Waar hij het meest trots op is (en 49 andere vragen)

Hoe zou het met Marc Wilmots zijn? Wel, hij wordt vandaag 50 jaar. De meesten herinneren hem zich nu als de ex-bondscoach die op het WK en EK de kwartfinale haalde, maar hij is ook nog steeds de op drie na beste doelschutter ooit bij de Rode Duivels. Hij speelde vier WK’s, een Belgisch record. Wilmots is al meer dan 30 jaar een grootheid in het Belgische voetbal. Marc Wilmots: voetbaldier, voetbalvader en voetbalanalist, maar hij staat nog altijd midden in het leven.