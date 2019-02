Verenigde Staten houden tweehonderd soldaten in Syrië

De Verenigde Staten zouden uiteindelijk nog tweehonderd soldaten in Syrië houden. Dat maakte Sarah Sanders, de woordvoerder van het Witte Huis, donderdag bekend. Enkele weken geleden kondigde president Donald Trump aan dat hij de Amerikaanse troepen uit Syrië terugtrekt.

“Een kleine vredesmacht van ongeveer tweehonderd soldaten zal voor bepaalde tijd in Syrië blijven”, zei Sarah Sanders, de woordvoerster van het Witte Huis, zonder meer details te verstrekken. Het nieuws komt er na een telefoongesprek tussen Trump en zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan.

In december kondigde de Amerikaanse president geheel onverwacht aan dat de VS 2.000 soldaten zouden terughalen uit Syrië, aangezien de strijd tegen ISIS – “de enige reden waarom we daar zijn”, aldus Trump – gewonnen was. De beslissing van president Trump verraste zijn internationale partners.

Turkije kondigt al maanden een offensief aan in Noord-Syrië, want de “Syrische Democratische Krachten” (SDF) worden gedomineerd door de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG), volgens Ankara een dochteronderneming van de Turks-Koerdische PKK. De aanwezigheid van de Amerikaanse troepen vormt momenteel nog een buffer tussen het Turkse leger en de YPG.