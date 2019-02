Meer goede kinderthuiszorg nodig: “Nu blijven kinderen onnodig lang in ziekenhuis”

Brussel - In een opiniestuk vrijdag in De Morgen roepen kinderverpleegkundige Jeroen Verlinden en professor gezondheidseconomie Lieven Annemans (UGent) beleidsmakers op om werk te maken van goede en gestructureerde kinderthuiszorg. “Ik heb zelf vastgesteld hoe sommige kinderen onnodig lang in het ziekenhuis blijven voor zorgen die net zo goed in hun eigen omgeving kunnen worden toegediend”, zegt Verlinden.

Verlinden heeft het over onder andere bloedafnames, wondzorg, infuustherapie. “Er zijn regio’s waar thuisverpleegkundigen dit doen, maar dat is vooral uit sympathie. Er is niets structureels.”

Volgens Verlinden is de vergoeding voor thuisverpleegkundigen onrealistisch laag, waardoor het niet aantrekkelijk is om bij kinderen aan huis te gaan. “Ze vragen meer tijd dan volwassenen. (...) Een rustige sfeer is belangrijk. Ook de ouders hebben vaak vragen en nood aan begeleiding.”

Professor Annemans zegt dat er veel vooruitgang mogelijk is. “Niet alleen voor die kinderen en hun gezinnen (...) maar ook voor de economie. Een opname kost de maatschappij veel geld.”

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wil helpen bij “het zoeken naar raakpunten, waar dat op Vlaams niveau mogelijk is”. Volksgezondheidsminister Maggie De Block (Open Vld) geeft dan weer toe dat de vergoedingen beter kunnen.