Een op negen AXA Bank-werknemers betaald thuis

Brussel - Bij AXA Bank België stappen bijna honderd oudere werknemers in een eindeloopbaanregeling waardoor ze betaald thuis kunnen blijven. De bank, die ruim 850 werknemers telt, gaat met die eindeloopbaanregeling in tegen de wil van de federale regering. Die houdt oudere werknemers graag langer aan het werk. In het Zomerakkoord werd een dergelijke uitstapregeling ontmoedigd door de invoering van boetes - officieel activeringspremies - van 10 tot 20 procent op het loon. AXA bevestigt dat er 15 procent extra RSZ-bijdragen wordt betaald, bericht De Tijd vrijdag.

De CEO van AXA Bank België, Peter Devlies, benadrukt dat het niet om een rationalisering gaat. “We zitten niet in een fase van kostenbesparing as such. Het is geen herstructurering en we hebben geen zware tussenkomsten gedaan.”

Wel is er in het bedrijf zelf vraag naar dergelijke maatregelen. “De wereld en de technologie veranderen. Een groep mensen heeft aangegeven dat dat allemaal te veel wordt en dat het te snel gaat. Ik heb daar alle begrip voor. Voor hen hebben we een vrijwillig aanbod gedaan”, zegt Devlies. “Andere mensen geven aan dat ze verandering wel leuk vinden. Dat is ook perfect. Zij blijven aan boord.”