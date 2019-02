Brand in rusthuis in Humbeek: bewoners geëvacueerd, twee verpleegsters naar ziekenhuis

In Humbeek is vrijdagochtend een brand ontstaan in woonzorgcentrum Den Bogaet Foto: jhw

Grimbergen - In Humbeek is vrijdagochtend een brand ontstaan in woonzorgcentrum Den Bogaet. De hulpdiensten en brandweer kwam snel ter plaatse na melding van rookontwikkeling. Het vuur ontstond in de keuken van een appartement van een van de bewoners. Niemand raakte daarbij gewond, al werden twee verpleegsters naar het ziekenhuis overgebracht nadat ze bevangen raakten door de rook, “Er zijn mensen geëvacueerd, maar er zijn geen gewonden”, bevestigt burgemeester Chris Selleslagh aan onze redactie.

Het incident vond plaats in Den Bogaet, een woonzorgcentrum in de Dorpstraat in Humbeek. In een keukentje van een van de bewoners ontstond vrijdagochtend iets na zeven uur vuur. Het brandalarm trad meteen in werking waardoor de betrokken bewoner op tijd gered kon worden. De hulpdiensten werden snel opgetrommeld en de brandweer had de situatie snel onder controle, al brandde de kamer wel volledig uit.

Twee verpleegsters naar ziekenhuis

Vier verpleegsters werden bevangen door de rook, twee van hen werden nadien nog overgebracht naar het ziekenhuis voor verder nazicht. “Verder raakte niemand gewond”, aldus onze correspondent ter plaatse. “Wel werd een volledige vleugel van het gebouw geëvacueerd. De bewoners werden naar een andere plaats in het rusthuis gebracht, ze moesten niet naar buiten.”

Het appartementje waar de brand uitsloeg, is momenteel niet meer bewoonbaar. De man die er woonde, kan wel in een ander appartement terecht in Den Bogaet. “Alles is vlot verlopen, er was geen paniek en de zone is intussen weer vrijgegeven”, aldus burgemeester Chris Selleslagh.