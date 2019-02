“Real Madrid wil ‘Plan Courtois’ toepassen om ook Eden Hazard binnen te halen”

Het geflirt tussen Real Madrid en Eden Hazard is nu al enkele maanden bezig. Maar er is één probleem: de Rode Duivel heeft nog een contract tot en met volgend seizoen in Londen. De Koninklijke heeft echter een plan om zijn begeerde nummer 10 binnen te halen: hetzelfde plan waarmee Thibaut Courtois werd losgeweekt bij The Blues.

Volgens de Spaanse krant AS is de strategie van Real Madrid duidelijk: wachten tot Chelsea zelf de vraagprijs laat zakken omdat het anders riskeert Eden Hazard een jaar later uiteindelijk gratis te moeten laten gaan...

Hazard moet één van de pijlers worden van “het nieuwe, witte project”, klinkt het. De kern van Real zal worden vernieuwd met een aantal nieuwe gezichten. Want de huidige kern die vroeger de successen opstapelde vertoont sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo uitputtingsverschijnselen: Real staat pas derde op negen(!) punten van leider Barcelona en verloor al zeven keer in de competitie.

“Het plan-Courtois”

Om Hazard naar de Spaanse hoofdstad te halen, rekenen ze op “het plan-Courtois”. Ook de doelman werd binnengehaald door de onderhandelingen hard te spelen. Concreet: wachten tot Chelsea nerveus werd omdat het dreigde zijn speler gratis te moeten laten gaan omdat die zijn contract weigerde te verlengen. En een sentimenteel aspect speelde daarin mee.

Net als Courtois destijds legde Hazard ook al verschillende aanbiedingen van Chelsea om zijn contract in Londen te verlengen naast zich neer. Aanvankelijk leek het een financiële kwestie tussen Courtois en Chelsea maar later werd duidelijk dat Courtois gewoon naar Madrid wilde terugkeren om bij zijn kinderen te kunnen zijn. Madrid wachtte daarom tot de zomer van 2018 om toe te slaan, wetende dat het contract van Courtois een jaar later afliep - in juni 2019 - waardoor een gratis vertrek plots een doembeeld werd. Uiteindelijk stemde Chelsea ermee in om de keeper te verkopen voor 35 miljoen euro en nog eens vijf miljoen bonussen, een prijs die veel lager was dan aanvankelijk geëist werd.

Toeval wil dat Hazard in een gelijkaardige contractsituatie zit. Zijn contract eindigt in juni 2020 en ook hij weigerde al meermaals zijn contract te vernieuwen met Chelsea. Vanuit zijn entourage werd al meerdere malen openlijk geflirt met Real. Hazard zit bij Chelsea in een ploeg in volle crisis en zou na zeven jaar in Londen klaar zijn voor een nieuwe uitdaging. Bij Real lijkt hij de patron te mogen worden van een ploeg dat zijn voetbal speelt: aanvallend.

Geen kinderen, wel een vriend

En het emotionele aspect? Neen, Hazard heeft geen kinderen in Madrid maar... hij en Courtois waren in Londen altijd al de beste maatjes en nog voor zijn vertrek naar Madrid liet de doelman zelf al weten dat hij graag met Hazard zou blijven samenspelen in de toekomst. “Eden moet bij mij blijven, voor altijd, waar ik ook ben”. Of toen hij getekend had bij Real: “Het zou goed zijn als Hazard ook naar Madrid komt, maar ik kan niet veel meer zeggen dan dat. Het is iets wat hij zelf en de club moeten beslissen. Ik weet alleen dat hij een topspeler en een vriend is”.

Dus het scenario dat we mogen verwachten: Real zal de speler wel al opvrijen maar Chelsea laten sudderen tot in de zomer, tot wanneer het doembeeld van een Hazard die nog een jaar langer tegen zijn zin moet blijven om dan gratis te vertrekken voor te veel nachtmerries bij Chelsea-eigenaar Abramovich zorgt.