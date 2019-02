Man ziet hoe grote python antilope weet te bemachtigen op golfterrein: “De natuur op haar best!”

Een slang tegenkomen op een golfterrein? Het overkomt verre van iedereen. In het geval van golfer Richard Gill ging het woensdag zelfs nog een serieuze stap verder. Toen de man zich op Leopard Creek Country Club in Zuid-Afrika bevond, zag hij zowaar hoe een python een grote antilope wist te bemachtigen.

De man maakte ook een filmpje en postte die nadien op sociale media. “De natuur in Afrika op haar best!”, schreef iemand als reactie. De beelden waren dan ook ongelofelijk. De slang zou zich aanvankelijk in een nabijgelegen struik hebben verstopt, om vervolgens op het juiste moment toe te slaan. De antilope had door de stevige wurggreep van de python geen schijn van kans.

bekijk ook

Hongerige python stunt om lekker hapje te bemachtigen

ZIEN. Zo verliest een slang haar huid

Koppel ontdekt giftigste slang ter wereld in huis, maar dan is het dier weer verdwenen