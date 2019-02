Meer bezoekers en openstaande jobs bij Ring Shopping

Kortrijk - Ook in tijden van e-commerce lijkt het shopping center behoorlijk stand te houden. Sommige houden in bezoekersaantallen gewoon stand. Andere, zoals Ring Shopping in Kortrijk-Kuurne, krijgen nog veel meer volk over de vloer. In Ring Shopping werken intussen al ongeveer vijfhonderd mensen. “En er zijn nog veel openstaande jobs”, klinkt het daar.

Ring Shopping zag vorig jaar meer volk over de vloer komen: zowat 5 procent erbij ten opzichte van het jaar ervoor. “Dat toenemend aantal bezoekers is deels het effect van de nieuwe winkels”, zo verklaart Charlotte Tahon, woordvoerster van Ring Shopping.

Ringland telt intussen een tachtigtal winkels. Afgelopen jaar openden er tien nieuwe zaken, waaronder modewinkels Jack & Jones en horecaketen Burger King. Goed voor een totale winkeloppervlakte van 3.800 m². Andere winkels, zoals Panos, Hema en C&A ondergingen dan weer een grondige renovatie. Ook dit jaar komen er al zeker drie uitbaters bij. Daardoor zullen bijna alle panden opnieuw ingenomen zijn.

Gratis parking als troef

Toch ziet men, naast die nieuwe winkels bij Ring Shopping nog andere redenen voor de toename aan bezoek: “Beleving, regelmatige events en een goed communicatieplan”, zo vat Tahon het bondig samen. Volgens haar was vooral het najaar een enorm succes qua bezoek. De koopzondagen lokten veel meer volk dan voorgaande jaren en de laatavondopening op Black Friday blijft een voltreffer. Tijdens weekends kreeg het shopping center van Kortrijk-Kuurne tot 45.000 bezoekers over de vloer. “Bovendien blijft onze gratis bovengrondse parking een enorme troef”, zo stelt ze.

