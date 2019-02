Man installeert camera om echtgenote te betrappen op overspel en moet naar cel nadat hij haar afranselt

Hasselt / Houthalen-Helchteren - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag de 38-jarige Noventa A., een man uit Curaçao, uit Houthalen-Helchteren veroordeeld tot 8 jaar cel voor de foltering van zijn echtgenote.

Om overspel te bewijzen had de man een camera geïnstalleerd in hun appartement. Die beelden werden doorgestuurd naar zijn gsm. Op 10 juli 2018 kreeg hij beelden van het overspel binnen en reed hij van zijn werk in Eindhoven naar Houthalen, waar hij haar hardhandig aanpakte. Hij ranselde haar af.

“Op dat moment was er sprake van een afslachting op beestachtige wijze”, zei de openbare aanklager enkele weken geleden in de rechtbank.

Aanvankelijk stond de man terecht voor moordpoging, maar de rechtbank heeft de feiten geherkwalificeerd naar foltering. Ze incasseerde een salvo van vuistslagen en ze kreeg messteken in de buik- en borststreek. Het openbare ministerie had 15 jaar cel gevorderd.