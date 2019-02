Club Brugge-coach Ivan Leko tracht positief te blijven na Europese pandoering: “Ons spel houdt nu eenmaal risico’s in”

Club Brugge hoort niet bij de beste zestien in de tweede Europese beker. Het is de harde, maar pijnlijke waarheid na een wedstrijd waarin de Belgische kampioen overklast werd door een op energiedrank opgepompte Oostenrijkse Meister. 4-0… Een nieuw shot vertrouwen is nodig, zondag op bezoek bij de aartsrivaal uit Brussel.

LEES OOK. Onze chef voetbal Ludo Vandewalle is hard voor Club Brugge: “Simpel: het was niet goed, zelfs slecht

Onherkenbaar waren zijn spelers, die hem vorige week met thuiszeges tegen Salzburg en Racing Genk nog overtuigend uit de wind hadden gezet. De verdedigers speelden op flanellen benen, Ethan Horvath had een rotavond en Wesley miste voor een leeg doel.

“Vooraf had ik een open wedstrijd voorspeld”, zei Club-coach Ivan Leko achteraf. “Om hier een resultaat te boeken moet je zonder fouten spelen en je beste niveau halen. Dat is niet gelukt. We incasseerden goals op counters en we konden zelf onze kansen niet omzetten. Die kansen hebben we nochtans gehad. Als Dennis of Wesley hadden gescoord voor de rust, zouden we een andere wedstrijd hebben gezien.”

De Club-spelers kwamen een stap tekort en stonden vaak tegenover twee man. “Ons spel houdt nu eenmaal risico’s in”, zei Leko. “Door het spel op te bouwen van achteruit kan je meer kansen creëren, maar ook meer stress veroorzaken. Natuurlijk is Sofyan Amrabat geen verdediger en ook geen rechtermiddenvelder. Ik zette hem erop voor zijn winnaarsmentaliteit en omdat Krépin Diatta nog geen drie topwedstrijden in één week aankan.”

“Ik heb ook een goeie tweede helft gezien”

“Mijn spelers kunnen veel uit deze wedstrijd leren”, probeerde Leko positief te blijven. “4-0 is pijnlijk en komt hard aan. Maar ik heb ook een goeie tweede helft gezien. Net zoals vorige week onze tweede helft beter was dan onze eerste. Het komt er nu op aan zo snel mogelijk de knop om te draaien naar zondag. Daar wacht ons een nieuwe topmatch. Voor mij gaat het er niet om hoe vaak je in de touwen hangt, maar hoe vaak je weer rechtkrabbelt.”

REACTIES. Ruud Vormer: “Als je er vier in het bakkie krijgt, heb je niks te vertellen”