Verdachte van Pokémonmoord moet voor hof van assisen verschijnen

Antwerpen / Heist-op-den-Berg - De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft John V.D.B. (27) vrijdag naar het hof van assisen in Antwerpen verwezen voor de moord op Shashia Moreau (20) uit Heist-op-den-Berg. Het meisje was twee jaar geleden verdwenen, nadat ze met hem had afgesproken in Antwerpen. Haar lichaam werd enkele dagen later in een put in de binnentuin van zijn woning aangetroffen. V.D.B. beweert niet meer te weten hoe ze daar terecht is gekomen.

Het was aanvankelijk nog niet beslist of John V.D.B. voor het hof van assisen zou gebracht worden of dat hij geïnterneerd moest worden. Er was genoeg bewijslast tegen de twintiger om hem voor het hof te brengen, maar afhankelijk van het psychiatrisch rapport zou hij mogelijk ook kunnen geïnterneerd worden. Als daaruit was gebleken dat de verdachte niet toerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten, zou hij mogelijk worden geïnterneerd. In het andere geval zou het hof van assisen worden.

Dat psychiatrisch verslag is intussen klaar en geanalyseerd en John V.d.B wordt toerekeningsvatbaar geacht, waardoor hij dus voor assisen moet verschijnen als verdachte voor de moord op Shashia. Zijn proces zou half september al van start kunnen gaan, maar er moet daarvoor nog wel eerst een zaal van het nieuwe justitiepaleis omgevormd worden tot assisenzaal. Het oude gerechtsgebouw, waar vroeger de assisenprocessen gevoerd werden, is gesloten voor renovatie.

Uitwisselen Pokémonkaarten

Het meisje was twee jaar geleden verdwenen, nadat ze met hem had afgesproken in Antwerpen. Nadat Shashia op dinsdag 7 februari 2017 als vermist opgegeven was door haar familie, werd al snel duidelijk dat ze op haar vrije dag naar Antwerpen ging en dat ze daar afgesproken had met John V.d.B. Ze zouden Pokémonfiguurtjes ruilen, hun gedeelde hobby. V. zag hun afspraak echter eerder als een kans op een date. Hij had haar via ­Facebook al wel vaker gevraagd om af te spreken, steeds tevergeefs. Het meisje, dat in de binnenspeeltuin van haar mama werkte, was niet geïnteresseerd in hem. Wel in zijn Pokémonverzameling.

De twee ontmoetten elkaar in het Centraal Station van Antwerpen. Onder het oog van de veiligheidscamera’s, zo bleek uit het onderzoek. Tien minuten later registreerde een camera dat het duo de woning van John V.d.B. aan de Van Stralenstraat binnenging. Uren opnamens werden bekeken. Maar op geen enkel beeld was te zien dat het meisje de woning nadien verliet.

In de daaropvolgende uren probeerde de kerel zich met alle mogelijke middelen een alibi te verschaffen. Hij gebruikte onder meer de gsm van het meisje om met zichzelf te chatten en liet zo uitschijnen dat zij hun afspraak geannuleerd had. Diezelfde avond ging hij werken in McDonald’s van Zwijndrecht.

Bij een huiszoeking in zijn woning zag de politie dat zijn tuin recent werd omgewoeld. Bij graafwerken werd het lichaam van het meisje gevonden. Ze was misbruikt en vermoord.

Zelf houdt John V.d.B. vol dat hij zich niets herinnert van de feiten. Ook twee jaar na de feiten blijft hij vasthouden aan dat geheugenverlies, maar volgens de gerechtspsychiater is dat meer dan waarschijnlijk geveinsd.