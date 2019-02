Red Flames willen weer naar het EK, Tessa Wullaert ziet kansen maar ook valkuilen na loting: “Het was even een reality check”

De Red Flames kennen hun tegenstanders in de kwalificatiecampagne voor het EK 2021 in Engeland. Onze Belgische voetbalvrouwen treffen Zwitserland, Roemenië, Kroatië en Litouwen. Gouden Schoen Tessa Wullaert ziet kansen op groepswinst, maar ook valkuilen: “Het was wel even een reality check”.

De negen groepswinnaars en de drie beste tweedes plaatsen zich rechtstreeks voor het EK, de zes overige nummers twee spelen barrages voor de laatste drie tickets. Engeland is als organisator rechtstreeks geplaatst.

Op het EK van 2017 in Nederland ging België er in de groepsfase uit na nederlagen tegen Denemarken (0-1) en Nederland (1-2) en winst tegen Noorwegen (2-0). Dit jaar staat het WK in Frankrijk op het programma (7 juni - 7 juli) maar daarvoor konden de Flames zich niet plaatsen. Zwitserland bleek in oktober 2018 na twee gelijke spelen (2-2 in Leuven, 1-1 Biel) net iets sterker in de kwalificaties voor de finale van de barrages.

Foto: BELGA

“We gaan voor groepswinst”

“Ik was in de fitness om te herstellen van de wedstrijd van woensdag met Manchester City en normaal mogen we onze gsm daar niet gebruiken, maar ik heb toch stiekem gekeken”, vertelt Wullaert. “Uiteindelijk was het belangrijkste wie uit pot 1 kwam. Enkel Duitsland en Zwitserland bleven nog over. Dus het was wel even stressen. Het is geen ramp als je de Duitsers loot, maar je vermijdt die toch liever. Het was dus wel een opluchting dat het Zwitserland is geworden.”

“De Zwitsers liggen ons meer. We hebben er ook twee keer gelijk tegen gespeeld (in de barrages voor het WK, red.) en we zijn uit op wraak. We weten wat we kunnen verwachten en hoe ze spelen. Op een goede dag kunnen we zeker van hen winnen. Het was wel even een reality check. Tegen Roemenië hebben we ook gespeeld voor het WK en zij zijn niet te onderschatten. Kroatië speelde toen 1-1 tegen het sterke Denemarken. Dat is het risico, om de ploegen die zogezegd lager gerangschikt staan te onderschatten.”

Hoe schat de Belgische Gouden Schoen de kansen op groepswinst, en dus rechtstreeks EK-kwalificatie, in? “Daar ben ik nu niet mee bezig”, zegt Wullaert. “Ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd en dan zien we wel waar we eindigen. Natuurlijk gaan we voor de eerste plaats, dat ga ik niet ontkennen. Die kans zit er ook in, maar dat dachten we van de WK-kwalificatie ook en daar zijn we niet geraakt. Dus het is belangrijk om het match per match aan te pakken en punten te sprokkelen.”

Foto: Photo News

Hoe is het trouwens met Wullaerts queeste om prijzen te pakken met Manchester City? “Ja, het gaat goed. Zaterdag spelen we de bekerfinale en dan zondag zak ik af naar de nationale ploeg. We doen nog mee voor de titel, al moeten we hopen dat Arsenal gelijk speelt voor dat wij hen treffen. Als ze hun twee inhaalwedstrijden winnen, hebben ze vier punten meer. Maar we zitten ook in de kwartfinale van de FA Cup en daar spelen we tegen Liverpool.”