Ballenjongen beleeft de schrik van zijn leven wanneer “zwarte panter” Bafétimbi Gomis zijn doelpunt vlak voor hem viert

De ballenjongen beleefde duidelijk de schrik van zijn leven toen een klauwende Gomis vlak voor hem opdook: hij rende zelfs in paniek weg toen de spits te dichtbij kwam.

Om het goed te maken gaf Gomis achteraf zijn shirt aan de jongen.

Bafétimbi Gomis scared the s**t out of a ball-boy yesterday after his goal celebration.



To apologise, he gave the kid his shirt after the match. pic.twitter.com/9MH7hlKs1g