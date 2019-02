Gepensioneerde agent blijft verder aangehouden voor hulp aan misdaadfamilie

Antwerpen - De raadkamer in Antwerpen heeft vrijdag de aanhouding bevestigd van de gepensioneerde politieman Ivo G. die eerder deze week werd gearresteerd in het onderzoek naar de misdaadorganisatie rond de Assyrische familie Y. Voor twee andere verdachten werd een uitstel gevraagd.

De gepensioneerde agent wordt ervan verdacht hulp te hebben geboden aan de criminele organisatie rond de familie Y. Ivo G. Uit Deurne was jarenlang actief bij de Antwerpse politie en werkte vanuit het kantoor in de Handelstraat in Antwerpen-Noord, de wijk waar de familie Y. haar zaken organiseerde.