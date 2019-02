Slecht nieuws voor Eden Hazard? FIFA legt Chelsea transferverbod op

Chelsea mag de volgende twee transferperiodes (deze zomer en komende winter) geen spelers aantrekken. De internationale voetbalbond FIFA bestraft de Engelse topclub wegens inbreuken bij transfers van jeugdspelers. Slecht nieuws dus voor Eden Hazard, die volgens de geruchten op weg zou zijn naar Real Madrid.

Chelsea overtrad de regels bij de transfers van 29 minderjarigen, zo legt de FIFA vrijdag uit op zijn website. De werkgever van Eden Hazard krijgt 90 dagen om de situatie van de betrokken jeugdspelers te regulariseren. Naast het transferverbod, dat nationaal en internationaal geldt, moet Chelsea een boete van 600.000 Zwitserse frank (530.000 euro) betalen.

FIFA says: "Chelsea was found to have breached art. 19 of the Regulations in the case of twenty-nine (29) minor players and to have committed several other infringements relating to registration requirements for players." — John Cross (@johncrossmirror) 22 februari 2019

“Het Disciplinaire Comité heeft Chelsea een verbod opgelegd om de komende twee transferperiodes nationale en internationale spelers te halen”, klinkt het bij de FIFA. “Het verbod geldt voor de hele club, buiten de dames- en futsalploeg, en weerhoudt de club niet om spelers te verkopen.”

De vraag is of Chelsea in beroep zal gaan tegen het verbod, wat in principe kan binnen de drie dagen.

Over de gevolgen wordt nu al gespeculeerd. Zo is er het dossier van Eden Hazard. Chelsea zal nu minder geneigd zijn om zijn sterspeler te verkopen aangezien het geen nieuwe spelers in huis kan halen om dat verlies op te vangen. Al werd Christian Pulisic wel weggeplukt bij Dortmund, een speler die op de positie van Hazard uit de voeten kan. Hazard sprak in het recente verleden verschillende keren zijn liefde uit voor Real Madrid en zou al een tijdje nadenken over zijn toekomst.

Chelsea ban... I'm quite sure they'll appeal, maybe get a reprieve for summer of 2019, miss the whole of 2020 (do a Spurs, basically). But this is devastating for Chelsea. No wonder they wanted Pulisic and Higuain on "creative" deals. Knew it was coming. — John Cross (@johncrossmirror) 22 februari 2019

De FIFA legde vrijdag ook de Engelse Football Association (FA) een sanctie op wegens inbreuken op de regels bij minderjarigen. De Engelse federatie moet 510.000 Zwitserse frank ophoesten en krijgt zes maanden de tijd om weer in regel te zijn.