Journaliste staat klaar om verslag uit te brengen over winterweer, tot sneeuwruimer voorbijrijdt

Dat was even schrikken voor Laura Perrot, journaliste van televisiestation CBS19 in het Amerikaanse Charlottesville. De dame stond woensdag klaar om verslag uit te brengen omtrent het strenge winterweer in delen van Virginia, toen ze zelf even mocht kennismaken met de sneeuw. Een sneeuwruimer kwam namelijk snel voorbijgereden waardoor zowel Perrot als de televisiecrew de opspattende sneeuw op hen kregen. Niet zo aangenaam, al kon de dame er achteraf mee lachen.