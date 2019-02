Kersverse vader Azouni is klaar om van 2019 bij KV Kortrijk een schitterend jaar te maken: “Mijn wereld op zijn kop gezet”

Larry Azouni kwam twee jaar geleden in Kortrijk toe, maar pas in zijn tweede seizoen kon hij zijn stempel helemaal drukken. Niet op zijn favoriete middenveldpositie, maar op de rechtsachter. De 24-jarige Frans-Tunesische positivo wil van 2019 zijn jaar maken. “In juni wil ik schitteren op de Afrika Cup.”

Larry, je bent geboren in Marseille. Hoe was je jeugd?

“Heel fijn. Ik leefde met mijn ouders en twee broers. We waren niet heel rijk, maar we mankeerden niks. Mijn grootvader was naar Frankrijk verhuisd ...