Op de valreep nog twee nieuwelingen: kwart van senatoren vervangen tijdens legislatuur

Vrijdag hebben op de valreep nog twee nieuwe deelstaatssenatoren de eed afgelegd: Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) en Valerie Taeldeman (CD&V), die Peter Van Rompuy vervangt nadat deze fractieleider in het Vlaams Parlement is geworden. Daarmee is ruim een kwart van de senator vervangen sinds het begin van de legislatuur.

In totaal telt de Senaat nu 17 nieuwe gezichten in vergelijking met de start van de legislatuur in 2014. Eigenlijk gaat het om 18 van de 60 senatoren, aangezien Christophe Lacroix (PS) zijn zitje van gecoöpteerd senator tijdelijk afstond aan Philippe Mahoux voor de periode dat hij Waals minister was.

Opmerkelijk is het hoge aantal Nederlandstalige senatoren (13) dat in de loop van de legislatuur de Senaat verliet. Dat heeft vooral te maken met de lokale verkiezingen waarbij een aantal deelstaatssenatoren een lokaal uitvoerend mandaat (burgemeester, schepen, gedeputeerde) bemachtigden, wat onverenigbaar is met een zitje in de Senaat.

Slechts twee fracties bleven de afgelopen vijf jaar ongewijzigd: cdH en Vlaams Belang. De CD&V- en N-VA-fractie tellen elk vier nieuwe gezichten, Open Vld drie, MR en PS twee en sp.a en Groen-Ecolo één.