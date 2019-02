Vroege lente, vroege dieren: ook adder uitzonderlijk vroeg uit de veren dit jaar

Brecht / Brasschaat / Wuustwezel -

Op het Groot Schietveld in de Antwerpse regio Noorderkempen is vorige week voor de eerste keer dit jaar een adder gezien. Dat zegt Radio 2 Antwerpen. Volgens Natuurpunt gaat het meteen ook om de eerste geregistreerde adder dit jaar in ons land en is half februari uitzonderlijk vroeg voor de soort om al op te duiken. Biologen merkten eerder ook al opvallend veel vlinders op voor deze tijd van het jaar en ook de terugkeer van de ooievaar na de wintertrek is erg vroeg ingezet.