Aantal gevallen van zakkenrollen in Leuven gehalveerd in 2014-2018

Leuven - Het aantal gevallen van zakkenrollerij dat de lokale politie in Leuven heeft geregistreerd, is de afgelopen vijf jaar gehalveerd. Vorig jaar konden 33 verdachten van dergelijke feiten worden geïdentificeerd. Dat blijkt uit cijfers van de lokale politie.

Het aantal gevallen nam af van 1.387 in 2013 en 903 in 2014 tot 438 in 2018. Ook in 2018 (-49 gevallen) werd een daling van het aantal aangiftes vastgesteld.

De Oude Markt (135 gevallen) bleef zoals de jaren voorheen de koploper wat het aantal aangiftes betreft, gevolgd door de Diestsestraat (46) en Bondgenotenlaan (36). De feiten op de Oude Markt doen zich vooral voor tijdens het uitgaan, terwijl de andere twee locaties dé winkelstraten bij uitstek zijn. Van de slachtoffers was 65,1 procent vrouwelijk en 82,5 procent had de Belgische nationaliteit. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers is 36.

Van de 33 verdachten die in 2018 werden geïdentificeerd, waren er 30 mannelijk en hadden er slechts 9 de Belgische nationaliteit. De gemiddelde leeftijd van de verdachten was 25 jaar. De aard van de buit komt in grote lijnen overeen met die van 2017, maar er werden wel duidelijk minder gsm’s gestolen (169 in plaats van 267). De hoofdbrok qua buit blijft nog steeds documenten (632), geldwaarden (560) en lederwaren (219).