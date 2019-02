Erfloze nalatenschappen leverden overheid in 2018 16,9 miljoen euro op

In 2018 heeft de federale overheidsdienst (FOD) Financiën 16,9 miljoen euro opgestreken van nalatenschappen die niet werden opgeëist of door de erfgenamen werden verworpen. Dat is aanzienlijk minder dan in 2017, toen de FOD Financiën 30 miljoen verkreeg door erfloze nalatenschappen.

De FOD Financiën neemt het beheer over van een nalatenschap als de erfgenamen die verwerpen of als ze niet opduiken, op voorwaarde dat de erfenis minstens 12.500 euro bevat. In 2018 was dat het geval bij 56 erfenissen, een forse daling ten opzichte van de 226 in 2017 en in totaal goed voor 16,9 miljoen euro. Op dat bedrag betaalde de FOD Financiën 5,3 miljoen euro erfbelasting of successierechten aan de gewesten.

“De opbrengst van de vereffening van de nalatenschap, het aantal opgeëiste erfloze nalatenschappen per jaar door de staat en het bedrag aan rechten jaarlijks betaald aan de gewesten staan niet in rechtstreeks verband met elkaar”, legt Francis Adyns van de FOD Financiën uit. “De opeising en de vereffening van een erfloze nalatenschap kunnen een aantal jaren in beslag nemen waardoor de uiteindelijke opbrengst van een erfloze nalatenschap slechts jaren na de opeising gekend zal zijn - in het geval teruggave wordt gevraagd door een erfgenaam is er geen opbrengst.”