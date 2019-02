Joëlle Milquet en Céline Fremault trekken CDH-lijsten in Brussel

Brussels minister Céline Fremault en ex-partijvoorzitter en gewezen federaal minister Joëlle Milquet zullen de CDH-lijsten in Brussel trekken, respectievelijk voor het gewest en voor de Kamer. Dat heeft de partij vrijdag officieel bekendgemaakt.

CDH-voorzitter Maxime Prévot stelde de Brusselse lijsten van zijn partij vrijdag officieel voor. Die lijsten bevatten naast de twee bekendere lijsttrekkers veel nieuwe namen. Zo hebben maar drie van de tien eerste kandidaten op de gewestlijst ooit eerder in het parlement gezeteld.

Voor de Kamerlijst staat Pierre Kompany, vader van voetballer Vincent Kompany en burgemeester van Ganshoren, op de tweede plaats. De lijst wordt geduwd door Francis Delpérée. Wat de lijst voor het gewest betreft, staat gewezen RTL-journalist Philippe Malherbe op plaats twee. Lijstduwer is Georges Dallemagne.

De keuze voor Joëlle Milquet als lijsttrekker voor de Kamer is opvallend. In 2016 nam Milquet nog zelf ontslag als minister van Onderwijs en Cultuur in de Franse Gemeenschap. Ze deed dat nadat er tegen haar een onderzoek was geopend voor belangenvermenging. Concreet zou ze kabinetsmedewerkers hebben ingeschakeld voor haar verkiezingscampagne. Milquet ontkent de feiten, maar het onderzoek loopt nog.

“Milquet is iemand met veel kennis en competenties. Ze is een echte leider voor Brussel”, zei partijvoorzitter Maxime Prévot vrijdag in De Ochtend op Radio 1. “Het klopt dat er een onderzoek loopt, maar justitie moet zijn werk doen. Ik heb geen twijfels over de integriteit van Joëlle. De bevolking moet maar beslissen”, aldus Prévot