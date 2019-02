Plots meer geboortes in Vlaamse ziekenhuizen: supermaan, sprookjeshuwelijk of toeval?

In verschillende Vlaamse ziekenhuizen zijn de voorbije dagen meer baby’s geboren dan normaal. Bij een van de materniteiten is zelfs sprake van 12 baby’s, in plaats van de gewoonlijke drie à vier. Heeft de zogenaamde supermaan daar een aandeel in gehad? Of moeten we de oorzaak van deze kleine babyboom elders zoeken?

Na een korte rondvraag van Radio 2 op donderdag werd duidelijk dat er de voorbije dagen tot 2 keer meer bevallingen dan gewoonlijk plaatsvonden. Zo werden in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen dinsdag 9 en woensdag 11 kindjes geboren, normaal zijn dat er 4 per dag. In het UZ Gasthuisberg in Leuven zagen dan weer 13 baby’s het levenslicht, in plaats van de gemiddelde 7 à 8. En ook in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden werden 12 baby’s geboren, terwijl dat er normaal ‘maar’ 3 à 4 zijn. Toeval?

Supermaan

Dinsdagavond vond de zogenaamde ‘supermaan’ plaats. De vollemaan staat dan extra dicht bij de aarde en dat zorgt - optisch gezien - voor een supergrote maan. Ook zou het verschijnsel voor een toename in geboortes zorgen - of toch als we de volkslegendes mogen geloven. “We merken toch wel dat er bij vollemaan meer kindjes worden geboren hier”, aldus een vroedvrouw van het Imeldaziekenhuis aan Radio 2.

Maar is dat wel zo? Volgens gynaecologe Marjan Verbruggen (AZ Klina) heeft dat er helemaal niets mee te maken: “Als er kindjes worden geboren bij stormachtig weer, zeggen we wel eens dat de vliezen breken als het hard waait. Maar dat heeft er natuurlijk niets mee te maken. Dat er meer kindjes zijn geboren in die ziekenhuizen bij vollemaan, is gewoon toeval.”

LEES OOK. Meer geboortes, meer menstruerende vrouwen en meer aardbevingen door ‘supermaan’: kloppen die mythes echt?

Ook weerman Frank Deboosere en Francis Meeus van de volkssterrenwacht MIRA geloven niet dat een vollemaan een babyboom kan veroorzaken. “Wij zijn geen spelbedervers of ambetanteriken, die niet kunnen uitstaan dat er folklore en volksverhalen bestaan. Maar dat is wel alles wat deze ‘supermaan’ is. Niets meer en niets minder dan folklore”, klinkt het bij de astronomen.

Prins Harry en Meghan

Onzin, dus. De maan heeft helemaal niets in de pap te brokken bij de geboorte van baby’s. Het blijft dus raden geblazen naar de oorzaak van de stijging in verschillende Vlaamse ziekenhuizen. Waren er dan toevallig meer vrouwen zwanger? En heeft dat dan weer te maken met het sprookjesachtige huwelijk van de Britse prins Harry en zijn Meghan, ongeveer 9 maanden geleden? Ook daarvan is sprake. Want wanneer Meghan met een betaalbare zonnebril ten tonele verschijnt, is die in no time uitverkocht. Misschien hadden haar liefkozingen richting Harry wel hetzelfde effect.

Meghan-effect of niet, het is niet de eerste keer dat een bijzondere of vrolijke gebeurtenis gelinkt wordt aan een plotse demografische groei. Een grote elektriciteitspanne in 1965 in New York zorgde negen maanden later voor een forse stijging in geboortes. Maar ook dichter bij huis kwam het al voor: zo werden in de lente van 2015 een pak meer baby’s geboren in Spanje dan gemiddeld. Dat had volgens onderzoekers te maken met de overwinning in de Champions League finale op 27 mei 2009 (Barça won toen van Manchester United). Dat had niet enkel in de sportwereld effect, ook in bed bleek uitvoerig gevierd: het geboortecijfer steeg met meer dan 10 procent.