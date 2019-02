LIVE. Volg hier ons debat over Anderlecht - Club Brugge en de strijd om Play-off 1

Met AA Gent - Standard, Anderlecht - Club Brugge, Genk - Antwerp en STVV - Charleroi staat er een ongemeen spannende speeldag voor de deur in de Jupiler Pro League. Eentje die de strijd om Play-off 1 wel eens in een beslissende plooi zou kunnen leggen. Redenen genoeg dus om de voetbaljournalisten van Het Nieuwsblad voor de camera te halen en met elkaar in debat te laten gaan.